苗栗縣消防局出動各式車輛與器材。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局扎根防災教育，規畫體驗活動讓學童大飽眼福。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局出動各式車輛與器材。（何冠嫻攝）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌26日到文山國小進行「消防車開箱大解密」，出動各式車輛及器材，宣導防災教育，讓學童體驗並學習正確消防知識與觀念。徐耀昌也宣導日常務必勤洗手曬太陽，學習不中斷外更要養成良好衛生習慣，與師生共同防杜疫情。

苗栗縣消防局規畫煙霧體驗室，出動救助器材車、雲梯車，以及最新購置的水箱車、小型水箱車，展示難得一見的救災器材空拍機及熱顯像儀等裝備，並以有獎徵答活動，獲小朋友們熱烈參與，體驗雲梯車、吊臂等，歡笑聲四起。

徐耀昌表示，消防局針對孩子們規畫系列體驗活動，讓學童認識消防救災的重要性，扎根防火防災的基本知識，保護好自己還能保護家人。他也提醒，預防肺炎疫情，不但要多曬太陽，教室也要保持通風，更要用肥皂勤洗手，仔細清潔，沖洗水龍頭並將水關好，建立個人衛生安全。

徐耀昌說明，縣府設立疫情應變中心掌握現況，盼校長與師生都能做好防疫工作，待疫情解除迎接健康快樂生活。

(中時 )