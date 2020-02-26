南投縣衛生局公告縣內各衛生所228連假販售口罩的時間與地點。（衛生局提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣衛生局為讓民眾便於假日購買口罩，將口罩販售通路擴及各鄉鎮市衛生所，並公告縣內6個衛生所販售時間，配合228連假，包括草屯、竹山、集集、魚池、國姓、水里等衛生所，販售時間提早至上午9點至11點開賣，其餘販售時間不變，提醒民眾留意。

南投縣衛生局指出，每個販售點每日配發600個口罩，含200個兒童口罩，民眾可持本人「健保卡」前往販售點購買，有關縣內117處實名制口罩販售點，民眾可上衛生福利部中央健康保險署網站，或衛生局網站查詢。

衛生局也呼籲民眾，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

另有關口罩實名制販售點，只要軟體啟用，https://mask.polstargps.com/打開導航定位，就可看到身旁的藥房、口罩數量、地址、還有電話、口罩剩餘數量，都會顯示出來，超方便的，值得民眾多加利用。

(中時 )