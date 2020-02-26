受到新冠肺炎疫情影響，傳出許多企業大放無薪假，勞動部部長許銘春今天宣布將準備41.25億，因應肺炎疫情可能會造成勞工權益的影響，包括新推出的「安心就業計畫」補貼減班休息（無薪假）勞工薪水，將仿造「僱用安定計畫」補助半數勞工投保薪資差距，最高可補助1萬1千元。

許銘春指出，勞動部日前已經針對減班休息工公布新修正的「充電再出發」計畫，包括提高企業辦訓費用及勞工訓練津貼時數上限達120小時、1萬8960元津貼，計畫預算約5億元；接下來將再推動「安心就業計畫」，由就安基金補貼減班休息勞工薪水，協助勞資雙方穩定雇用關係度過疫情；如果未來減班休息人數增加、就保失業率達1％，將會啟動現有的「僱用安定機制」。

許銘春也指出，針對失業勞工，除了現有失業給付機制外，勞動部也增辦失業勞工子女就學補助；也會推出「安穩僱用計畫」獎勵雇主僱用失業30天以上勞工，每個月可領取5千元、最高可領取6個月；如果疫情嚴峻，勞動部也將啟動公共服務短期上工計畫，及勞工的紓困貸款。

據勞動部估計，包括充電再出發計畫、失業給付、增辦失業勞工子女就學補助、安全設備改善協助對象擴及受影響行業別、員工工作生活平衡措施、擴大創業鳳凰貸款對象及還款緩衝措施、僱用安定措施及公共服務短期上工計畫，及新增的安心就業計畫、安穩僱用計畫預算從就安基金、就保基金及公務預算共41.25億元。

但許銘春也說，目前計畫實施期間、實施期間仍待討論。

(中時 )