國民黨下午中常會經冗長討論，決議由代理主席林榮德指定代理考紀會主委，處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，以及這次黨主席補選、中常委改選的選風問題，林榮德在會中宣布將聯絡最資深的考紀委員、前立委周守訓，請周代理考紀主委。林會後隨即聯繫周守訓，成功說服周守訓代理考紀會主委。

國民黨有15位考紀委員，其中周守訓已歷任3位黨主席共計7年的考紀委員資歷。林榮德致電周守訓時，周原本推辭，不過林以任期僅到3月7日，從外面找人來代理並不適當，而現任考紀委員以周「最資深」，請周在黨最艱困的時期務必幫忙，處理3月7日黨主席補選、中常委改選的選風事宜，以及傅崐萁恢復黨籍案，周最後同意代理主席，至新主席產生。

周守訓證實說，他下午接獲林榮德電話，同意代理考紀主委。至於何時開會討論傅崐萁案，因考紀會何時開會，都由行政人員先擬出日期，再徵詢委員能否出席，不是考紀會主委能決定何時開會，討論議題也採合議制，若黨中央認為有什麼急迫性的案件，他會請考紀會同仁依正常流程，再連絡考紀委員，決定開會時期，以合議的方式討論議案。

由於周守訓在去年總統初選，是郭台銘核心幕僚，郭後來與國民黨翻臉，如今郭又代理考紀會主委，引起黨內議論。周守訓說，去年總統初選時，他的確幫郭台銘，但郭決後來不選，他就是參與勸退者，況且他在大選從沒反對過韓國瑜或國民黨；其實考紀會也是幕僚人員，他已很久沒站在第一線，既然黨請他幫忙，雖然任期約僅10天，他也願盡力幫忙。

(中時 )