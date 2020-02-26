雲林縣北港高中已8年沒有學生的學測成績達70級分，今年成績亮眼有2人突破70級分，事業有成的傑出校友蔡源芳26日特別到校頒發「萬分敬佩獎」獎學金，表揚2人能達成自己設立的目標，成為學弟妹「萬分敬佩」的學習榜樣。

北港高中學生姚莉香、鄭凱云今年學測成績突破70級分，60級分以上11人也較去年多，整體成績大幅提升，創立「萬分敬佩獎」的傑出校友蔡源芳，26日與校長傅國樑頒發獎學金，肯定姚莉香、鄭凱云突破偏鄉困境、為校爭光。

國中會考5A的姚莉香，學測5科72級分，她希望能以校排1％繁星入學方式進入台大外文系。因從小就對外語有興趣，雙親經常陪她看美劇練英聽、學單字，是她的英文啟蒙老師，單字王APP也是她的輔助學習工具之一，未來想走外商或翻譯工作。

國中會考5A＋＋的鄭凱云，大學學測5科71級分，表示想進入陽明大學藥學系就讀。她建議學弟妹配合學校進度準備，放學後再好好複習，課業上有問題馬上問老師解決，養成今日事今日畢的習慣，就能有好成績。

目前擔任電子公司董事長的蔡源芳指出，他生長在水林鄉下，就讀北港高中時師長用心指導，讓他獲益良多，大學1年級開始創業，過程非常艱辛，如今事業有成，因此特別創立「萬分敬佩獎」，鼓勵學弟妹立定志向並努力達成，成為大家「萬分敬佩」的人。

(中時 )