立委周春米26日在臉書指稱，有網友在網路上陳述屏東體育館在做大通鋪臨時醫院，她趕緊請助理到館內拍照澄清，協助闢謠；屏東縣長潘孟安也痛斥「這是惡意假消息，假得太離譜」，已經報請警局全力偵辦，並強調目前屏東無新冠肺炎確診個案，不需過度恐慌。

(中時 )