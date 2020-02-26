中國東方航空公司旗下一二三航空有限公司正式揭牌成立。新成立的一二三航所採用民航機將以ARJ21、C919等陸製民航機為主。

據悉，一二三航空以運營國產商用飛機為主體，結合現有公務機業務，推動公共航空和公務航空「兩翼齊飛」，打造幹線航空和支線航空相結合的運輸產品。

「一二三航空」的命名源自於中華傳統文化對自然規律的哲學思辨，即「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。

東航於2010年簽署了20架C919採購意向；2016年11月1日，在第十一屆中國國際航空航天博覽會上，東航與中國商飛簽署合作框架協議，成為C919大型客機的全球首家用戶；2019年8月30日，東航又與中國商飛在北京簽訂ARJ21-700飛機買賣協議。

據瞭解，中國商飛已向客戶交付23架ARJ21新支線飛機（今年計劃量產30架）。截至目前已獲22家客戶596架訂單。

中國商飛6架C919飛機分別在上海浦東、西安閻良、山東東營、江西南昌等地開展試驗試飛。C919飛機已累計28家客戶815架訂單。

ARJ21客機和大陸自主研製的C919客機，都叫做雙發窄體客機，這兩款客機的差別是：ARJ21客機的最大載客量為90人，標準航程為2225公里，最大航程也不過為3700公里，是屬於支線用的小型客機。而C919客機屬於一款中短航程的幹線客機，最大載客量為190人、最大航程為5555公里，和波音737、空巴A320客機屬於同一級別的大客機。

(中時電子報)