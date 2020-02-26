台北市政府捷運局今（26日）公開標售新北市三重菜寮捷運站44戶全新共構宅，台灣金聯資產管理公司因看好下半年疫情結束後房市而乘機入市，以每坪約50萬元價格全部取得，略低於同棟成交行情，預估4月中旬交屋後，進行簡潔裝潢，因屬於低總價、小面積，鎖定新成家青年為主要出租對象。

台灣金聯代理董事長郭文進表示，這次公開標售的菜寮站捷運共構宅，大多屬於1,000萬元以下的低總價套房，較為貼近年輕人的購屋預算，社區並具備優良的管理及豐富的公共設施，開車經中興橋10分鐘即可進入台北車站及西門商圈，搭乘捷運亦僅需經過台北橋一站，也是10分鐘即可進入台北市區。

除捷運交通網，鄰近公車站亦有20條路線往返大台北各區域，具備優異的交通機能。郭文進指出，社區鄰近新北市立聯合醫院、中山藝術公園，居家就醫便利又具備休閒機能，東南向高樓層更具備俯視淡水河景觀優勢，總體生活機能良好，CP值特高。

郭文進強調，該公司非常看好新冠肺炎疫期結束後的房市前景，鎖定低總價的捷運宅套房做為投資標的，評估地點交通便利、生活機能佳，非常適合剛入社會的青年朋友居住。將在輕裝潢後，以平實價格對外出租，協助青年朋友安居成家。另該公司過去處理中和南方之星捷運宅租售，累積非常多的經驗，獲外界好評。

(工商 )