上市營建股日勝生（2547）今（26）日召開董事會，決議通過與集團子公司泰誠發展營造公司，正式簽約，並將正式啟動「三芝休閒樂齡住宅」的開發案，預計第二季動工，並對外銷售。

日勝生表示，「三芝休閒樂齡宅」開發案規畫已臻成熟，將啟動申報開工及放勘之前期工程作業，計畫委由具備多年重大工程經驗的泰誠發展營造承攬施作，因此與泰誠發展營造簽署「三芝休閒樂齡住宅」新建工程契約書，依階段規劃如期啟動三芝休閒樂齡宅開發。

日勝生表示，集團在新北市中和的「樂陶居」，為配合國家老人照顧政策發展「健康樂齡地產」事業，經營已獲相當的口碑，目前約60組客戶登記等候。

日勝生表示，樂齡需求最近也延伸到日勝生下階段樂齡宅規劃。「三芝休閒樂齡住宅」已於2019年12月底已取得建照核准，目前規劃總樓板面積約1萬9,303坪，計畫於2020年第二季開工與預售。

日勝生表示，由於經營全齡健康社區經年，日勝生集團也針對新型冠狀病毒肺炎疫情，以集團經驗與資源，啟動全面保護客戶與員工措施。除進入集團營業場所與辦公室，皆提供酒精消毒並量測體溫外，並針對各項客戶可能接觸之公共設施，使用漂白水及酒精進行滅菌消毒。而集團之高階溫泉旅館日勝生加賀屋，則進階以高溫殺菌設施處理: 先以65度C洗滌床單毛巾類，70度C洗滌檯口布，再以隧道烘乾機100度C以上烘乾，並加以平燙機溫度達150度C以上，確保完全消毒殺菌。

另外，日勝生董事會也確定，訂於今年5月18日召開109年股東常會，股票停止過戶期間自3月20日至5月18日止。

(工商 )