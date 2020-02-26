防疫紓困，高雄OT和ROT案件，官方擬減收租金20％或延長營運期3個月，包括蓮潭會館、高雄國際會議中心等營運案將受惠，民生的公有攤販租金，優惠幅度更大，全高雄市公有攤位租金則全部減租50％，為期3個月，減租幅度比雙北的20％，高出2.5倍。

據了解，因應大陸「新冠肺炎」（COVID-19）延燒，影響中小企業和微型企業，高雄市政府在推出高雄銀行與財政減稅的紓困方案之後，將再推出新一輪的紓困方案。

據指出，即將公佈的企業紓困方案，將對已經簽約委外經營的高雄OT案和ROT案件，擬減收租金20％、或延長營運期3個月。

高雄經發局長伏和中受訪證實，新一輪紓困方案正在簽報中，一旦完成行政程序，高雄OT案和ROT案紓困案，將回溯從今年2月開始執行。

伏和中指出，高雄經發局所屬的高雄國際會議中心ROT案，經營的業者可望每月減少支付大約12萬元的租金，由於高雄市政府因應疫情發展，暫時停止室內空間100人以下的活動，因此，對於會展（MICE）產業一定會產生衝擊，政府理當予以補貼、協助。

不過，他強調，該方案雖然追溯到2月開始實施，不過，未來將逐月檢討、修正。

據了解，位於北高雄的蓮潭會館，也會因此一紓困方案，減少租金支出。而因疫情也可能受到衝?的高雄體感科技，高市府也將編列5,700萬元，進行研發補助，其中，體感科技場域的補助，每案最高達200萬元，協助業者優化場域。

除了高雄OT和ROT的紓困案，高雄市所屬的41個公有市場，總共使用中的4,500個攤位，也將獲得租金50％的減免，實施期間從2月到4月，共有3個月。

據了解，高雄對於OT和ROT的紓困案，提供減收租金20％或延長營運期3個月，而台北市則是延長營運期3個月，新北市尚未公佈，但，在公有攤位部份，高雄市減收租金50％，比台北市和新北市的減收20％，高出許多。

高雄市稅捐稽徵處長李瓊慧說，近期因「新冠肺炎」疫情持續擴大，不僅影響民眾健康，也重創各經濟產業，所及範圍涵蓋餐飲業、運輸業及旅遊業等，因此，該處也推出延繳、減徵、線上辦等3項抗疫措施，營業人如因疫情影響營業，針對娛樂稅、房屋稅和地價稅，可申請減徵或按較低稅率課徵。

(工商 )