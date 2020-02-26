根據知名人力銀行《上班族轉職現況調查》顯示，近一個月有計劃轉職的民眾與年前調查的數據相比約降低了5％，轉職計畫因新冠肺炎而受影響者超過31％，可能因疫情衝擊，部分企業已傳出無薪假、裁員潮、減少工時等機制，導致有意轉職者不敢冒然行動。元大人壽表示，保險公司的電話行銷工作不受疫情影響，不但有穩定的名單來源、無需自行開發，且上下班時間固定，坐在辦公室打電話即可，無須外出和客戶面對面，在新冠肺炎疫情延燒的當下，是想挑戰高薪的轉職族最佳選擇之一。

工時固定、經驗不拘、不用親訪客戶、靠一支電話就有機會創造百萬年薪的保險業電銷人員工作，究竟是哪些星座的最愛？根據元大人壽自有電銷團隊大數據顯示，樂觀開朗、遇到挫折也能馬上振作的火象星座和懂得變通、活潑善於交際的風向星座同仁就佔團隊成員近6成，這應該與電銷是ㄧ項需要溝通且常容易遭受拒絕的工作有關，此外，面對客戶提出的反對意見須能即時提供滿足客戶的解決方案。

元大人壽電銷成員平均年齡40歲，女多於男約3倍，由此可見女性特質在電話行銷上較占優勢，而具有一定職場歷練更容易建立起客戶的信賴感。通常電銷新人入行多久可以創造出百萬年薪？元大人壽自有電銷團隊大數據顯示，第一年擁有百萬年薪者約占了5％。

一位具有五年年資的摩羯座電銷同仁表示，在加入元大人壽電銷團隊前曾是公務人員，熱愛工作的她，深深感受到電話行銷較公務機關的工作內容更加有趣，而且公司還貼心地提供專屬休憩室及按摩服務，讓執機時的緊繃情緒可以獲得紓解。

若想轉職，無需擔心沒有相關經驗，元大人壽教育訓練非常紮實，只要相信主管的話、聽話照做就成功一半。而另一位從精品自營商轉職加入電銷團隊的獅子座同仁則表示，自考照班一路走來，深覺電話行銷這個行業能跟客戶互動、談心，趣味十足，相較之前自行創業經營精品店，從早忙到晚無法休假十分辛苦，而現在卻能週休二日，讓生活作息變得規律，下班也有更多時間參與公司社團的有氧及瑜珈活動，和同事們一起成長、變健康！

元大人壽表示主動積極、善於傾聽溝通、抗壓性強、具恆毅力是電銷人員成功的主要關鍵，但元大人壽更重視電銷團隊氛圍及文化的營造，除了完整的新人訓練及在職進階課程規劃，有別於同業的教練式引導機制，更讓求職者在面談時直接與未來共事的主管交流，藉此了解彼此個性，溝通共識建立目標；面談主管也將擔任其職涯教練，一路給予協助。

(工商 )