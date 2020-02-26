本週四(2/27)上午11:30美國職籃有一場精彩對戰是由波士頓塞爾提克進攻位於猶他州鹽湖城的爵士，東西區兩強本季首次對決，兩支球隊都是聯盟出了名的防守勁旅，塞爾提克主將塔圖姆(Jayson Tatum)以及爵士得分好手米歇爾(Donovan Mitchell)將面臨嚴厲考驗。

塞爾提克目前戰績排名東區第三，客場勝率16勝12敗接近六成，由於週四與爵士大戰前一天綠衫軍才結束和拓荒者的賽事，所以我們更進一步來看塞爾提克連續出戰的表現，根據統計塞爾提克本季背靠背出賽第二場對戰3勝4敗，勝率掉到42.9%，由於綠衫軍優秀的防守是以大量的跑動與協防組成，連續出賽對於球員體力的影響大大降低他們防守的品質。

西區排名第五的爵士主場戰績20勝8敗，海拔超過1300公尺、全聯盟第二高的鹽湖城往往讓客場隊伍難以適應。防守特點不同於塞爾提克的團隊合作模式，爵士球員的個人防守能力極佳，戈波特(Rudy Gobert)與康利(Mike Conley)一裡一外都是聯盟數一數二的防守悍將！除了防守優質，爵士還擅長三分投射，他們的三分球命中率高達38.4%聯盟最佳，居功厥偉的是場均可以投進3.1顆三分球且命中率接近42%的克羅埃西亞小前鋒波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)，塞爾提克在防守上將面臨更大壓力。

明日之戰兩軍實力差距極小，考量到塞爾提克背靠背體能上的消耗以及爵士隊的主場優勢，在運彩不讓分玩法投注爵士是比較保險的選擇。另外推薦大小玩法的小分選項，塞爾提克和爵士同樣注重防守，加上場均進攻回合(PACE)都低(分別為100.1和99.4，排名聯盟第17以及20)，預期兩隊將在防守上決勝負！

(中時電子報)