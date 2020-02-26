新冠肺炎疫情延燒，大型活動引注目，大眾交通運輸工具也讓人擔憂，尤其第一線搭載抵台乘客的機場捷運首當其衝，桃園機場捷運公司26日指出，已採購5台熱顯像儀，設置在台北車站、機場和高鐵等樞紐站，預計3月中旬上線，防疫高規格。

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場捷運2月1日至2月25日，日平均運量約6萬人次，比起108年日平均運量7萬6千人次減少約21％，但防疫工作不停歇。

桃捷公司董事長劉坤億25日在防疫會議指出，即起加強主動提醒旅客配戴口罩，另因出入機場旅客佔機場捷運客群約50％，且往來國際旅客眾多、跨系統接觸頻繁，桃捷公司已規畫設置5組紅外線熱顯像測溫儀，設置於與機場旅運相關的重點車站進站閘門，進行進站旅客體溫即時監測，作為因應疫情的管制措施。

桃捷公司採購的5台紅外線熱像測溫儀，預計在3月中旬上線，設置於A1台北車站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、以及A18高鐵桃園站4站的票閘門外，其中台北車站將架設2台，讓旅客搭乘桃園機場捷運更安心，做好邊境管制的第二道防護網重任。

桃捷公司總經理蒲鶴章面對議員陳治文質詢，擔憂跨縣市、甚至接送外來旅客的機捷恐成防疫漏洞，強調已張貼公告，中英文提醒乘客全程配戴口罩，多利用信用卡、電子票證。桃捷公司也指出，目前約9成以上的乘客都自備口罩，希望再加強「剩下的1成」，但也坦言只能柔性勸導。

桃捷公司強調，全線車站的詢問處都有提供75％酒精供民眾消毒，全線車站增加清潔消毒次數，大站2小時、小站4小時一次全面清潔，車廂每天出車前也都會消毒，目前電聯車空調已加強換氣、直達車也開啟空調電漿殺菌模組，站務員、司機員、清潔員、志工人員、保全更定時量體溫、戴口罩執勤，防疫高規格，讓乘客出國、通勤都安心。

(中時 )