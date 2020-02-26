市長林智堅前往私立幼兒園進行防疫稽查，仔細檢查交通車的消毒流程。（羅浚濱攝）

市長林智堅26日傍晚放學時段，前往私立幼兒園進行防疫稽查，仔細檢查交通車的消毒流程，並為放學要上交通車的學童噴消毒水清潔小手，提醒幼兒園所落實健康自主管理與消毒衛生，是校園防疫最重要的任務。

「防疫需要全校親、師、生一起達成！」私立幼兒園長謝玉卿感謝市府以最快速度發放防疫物資，園所能面對疫情成立防疫小組，規畫疫情通報流程，盤點防疫物資，也統計中港澳師生入境狀況，與家長加強宣導防疫措施，讓學生有最安全的學習環境。

林智堅強調防疫工作沒有最好，只有更好，提醒園方交通車及園內環境衛生消毒務必做到滴水不漏，學校要以「六大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫。

教育處長黃錦能也特別要求各幼兒園，載運幼童上放學的幼童專用車，要進行車內消毒，上車前量測額溫，全面嚴防疫情擴散，守護新竹市幼教師生的健康。

另外，新竹市為因應新冠肺炎疫情，避免群聚感染風險，文化局宣布取消原定4月2日至4月5日的「2020兒童藝術節暨新竹味市集」活動。

(中時 )