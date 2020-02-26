PTT網友指出，自己父親想到一招可以利用口罩實名制「幫親友代買」的規定，可以買到更多口罩。（PTT）

因應新冠肺炎疫情，行政院下訂口罩實名制政策，透過管制販售方式，讓每位民眾都有機會買到口罩。儘管目前藥局口罩配額增加，一人仍僅限於7日領2片成人口罩，面對硬性條則之下，一位父親想出買實名制口罩妙招，不但破解數量限制，還能「買好買滿」。

PTT網友指出，父母正因為口罩實名制購買問題苦惱，因為依規定，一人在一個禮拜內只能購買2片，但可幫一位親友代買。這讓爸爸突然靈光一閃，想到一招可以利用親友代買的規定，可以買到更多口罩。因為，實名制是「認卡不認人」，只要蒐集身邊親戚的健保卡，就能夠買好買滿！

原PO納悶，母親覺得就應該照規定一人買2片，但爸爸的妙計也確實可行，到底哪方式對的？網友就表示「你爸能蒐集到很多張卡，也算他的本事」。

多數人認為，原PO父親的想法確實可行，但先決條件就是能夠借到親友的健保卡，難到親友就不用戴口罩嗎？只要親友願意讓出名額，理論上可以。網友指出「可以阿，反正不可能憑空生出健保卡」、「代買有效率阿，很多人都這樣排」。

不過網友提醒，就算借到很多張健保卡，依規定還是只能一次購買4片口罩，「一個人就是2張健保卡，買完還要再重排一次」。

(中時電子報)