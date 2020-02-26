Canon 宣布新一代旗艦級單眼相機 EOS-1D X Mark III 2月27日正式在台開賣。EOS-1D X Mark III 規格性能全面進化，搭載 Canon 全新開發的高性能 DIGIC X 數位影像處理器，以及新一代低噪點全片幅 CMOS 影像感測器，具備全新影像系統，影像比上一代更加細緻銳利；超高速連拍配合最先進的自動對焦，可更快更準確捕捉主體；加上電影級錄影功能，是為投身於體育賽事、極限運動、新聞、自然生態、商業攝影等各領域的專業攝影師而生。

水下攝影師 Ben Thouard 與 EOS-1D X Mark III官方影片

為了更精準地捕捉到關鍵瞬間，專業攝影師、攝影記者在賽場與新聞現場需要分秒必爭。正是考慮到專業用戶的需求，EOS-1D X Mark III 透過應用更高性能的 DIGIC X 數位影像處理器，對高速、精密動作的機械結構改進，提升自動對焦/測光系統，以及採用雙 CFexpress 記憶卡插槽，實現了高速拍攝性能的新高度。

透過重新設計反光鏡驅動機構等，EOS-1D X Mark III 實現了透過光學觀景器拍攝時，最高約每秒 16 張的機械快門高速連拍（伺服自動對焦）；在 LiveView 即時顯示拍攝時，其連拍速度更是達到了最高約每秒 20 張（伺服自動對焦）。 相機採用雙 CFexpress 記憶卡插槽，能夠對連拍產生的大量影像資料進行高速讀寫和記憶，無論使用 RAW 格式還是 RAW+JPEG 格式進行連拍，都可實現超過約1000張的一次連拍張數，讓專業攝影師在重要的紀錄現場安心連拍。

EOS-1D X Mark III 繼承了 EOS-1D 系列的基因，並進一步強化了自動對焦/測光系統。 EOS-1D X Mark III 採用了新開發的高解析自動對焦感測器，具有最多 191 個自動對焦點，其中包括最多 155 個十字型對焦點。為了從數量眾多的自動對焦點中迅速進行選擇， Canon 導入了新的操作方式——智能控制器，透過光學偵測識別手指的滑動，實現高速對焦點位置切換的新方式，並可根據需要調節靈敏度。不僅如此，直拍把手也具有智能控制器，便於縱向持機拍攝。相機還搭載了多功能控制器 (小搖桿)，提供了與以往相同的操作選擇，為用戶帶來更便於操作的體驗。

與以往的線型感測器不同，此次EOS-1D X Mark III的自動對焦感測器採用了正方像素，提高了垂直與水平方向的像素密度，解析度提升了約28倍，可偵測出合焦位置的細微偏差，並提升了斜向線條的偵測能力，在以往合焦困難的低對比度等場景也可進行高精度合焦。自動對焦點的高密度化，除構圖拍攝時能夠選擇更加符合目標位置對焦點來進行對焦外，還可提供被攝體追蹤。相機中央自動對焦點的亮度範圍擴展到了EV-4至21，增強了昏暗環境以及明亮環境下的自動對焦能力，在暗夜環境或昏暗的室內等肉眼難以識別周圍環境的情況下進行拍攝，也能進行精準的自動對焦合焦。

約 40 萬像素 RGB+紅外線 測光感測器搭配新演算法實現了對人物頭部、臉部等的偵測，提升了自動對焦人物捕捉與追蹤能力。採用的深度學習技術，對競技體育中人物頭部的偵測能力進行了強化，並由於 DIGIC X 數位影像處理器對新演算法的高速處理，實現了在臉部忽隱忽現或臉部被遮住無法識別時，也可利用頭部資訊獲得穩定的追蹤效果。從而提升了 EOS iTR AF（智慧追蹤與識別自動對焦）的被攝體追蹤性能。

為了進行持續追蹤與清晰的拍攝，EOS-1D X Mark III的被攝體追蹤系統進化到了人工智慧伺服自動對焦IV。得益於新演算法的採用，在如豔陽下熱氣蒸騰等遠距離對焦不穩定的環境下，或拍攝遠去的運動被攝體等以往難以進行預測的場景中，拍攝過程也可獲得很高的合焦精度與追蹤穩定性。不僅如此，相機還增加了可根據場景及被攝體運動狀態自動設定追蹤特性的Case A模式，無需手動設定即可發揮出很高的追蹤性能，進一步為專業攝影師提供便利，增強在拍攝過程中的舒適度。

新開發的 CMOS 影像感測器與高性能 DIGIC X 數位影像處理器提升了雙像素 CMOS AF 的性能，使 EOS-1D X Mark III 搭配部分相容鏡頭時，對焦區域會自動擴展至影像感測器約 90%×100%（水平×垂直）的面積，可在更廣的範圍內實現自動對焦，便於先構圖後對焦拍攝。在對焦區域內，可手動選擇的自動對焦位置共 3,869 個。在臉部+追蹤優先模式下對焦位置自動選擇時，相機可根據被攝體位置從525個對焦區域中自動選擇，從而實現順暢的被攝體追蹤效果。

在 LiveView 即時顯示拍攝下，低至 EV-6 的驚人對焦亮度界限，進一步提升了 EOS-1D X Mark III 在人眼都無法有效辨識的昏暗場景中的對焦能力。EOS-1D X Mark III 可在臉部+追蹤模式下啟用眼睛偵測自動對焦，可偵測被攝體的眼睛並追蹤對焦。雙像素 CMOS AF 在以往亮度、色彩、臉部資訊基礎上，還增加了對眼部、頭部以及縱深資訊的支援，提升了被攝體追蹤性能及微小被攝體的捕捉性能。

EOS-1D X Mark III 採用了新開發的低噪點全片幅 CMOS 影像感測器，有效像素約 2,010 萬。搭載新開發的低通濾鏡可在抑制摩爾紋及偽色彩的同時，提升影像細膩感。相機採用了DIGIC X 數位影像處理器，相比前一代 EOS-1D X Mark II的雙 DIGIC 6+ 影像處理器，影像處理性能最快提升約 3.1 倍，計算處理性能最快提升約 380 倍，且單個影像處理器還降低了功耗。

EOS-1D X Mark III標準感光度範圍提升到了 ISO 100-102,400，擴展感光度更是高達 ISO 819,200。同時體育及新聞記者使用頻率很高的 ISO 6,400-12,800 的畫質也得到了提升，可適應不同體育及新聞環境中豐富光線條件下的拍攝。

為方便攝影師更高效獲得畫質表現力更好的影像，EOS-1D X Mark III 對機內影像處理能力進行升級，可在拍攝時即時進行數位鏡頭優化處理，並支援 JPEG 影像及 HDR 拍攝時的 HEIF 影像，方便使用者獲得高畫質影像。在EOS-1D X Mark III 的影像處理中，還新增清晰度設定，可突出影像細節邊緣部分的鮮明程度。在拍攝人物時，可透過向負向補償，獲得柔和的畫面效果；拍攝風景時，可透過向正向補償，獲得細緻的畫面效果。

HDR PQ (Perceptual Quantization) 是一種根據人眼特性而制定的Gamma曲線，支援 ITU-R BT.2100 標準拍攝 HDR 影像。EOS-1D X Mark III 新加入 HDR PQ 拍攝，並以 10-bit HEIF 格式記錄，其影像資料及細節比起 8-bit的 JPEG 高出 4 倍 (理論值)，但檔案大小則與 JPEG 差不多。

HEIF 格式可更有效地重現顏色及明暗漸變，帶來具有豐富細節，適合用作記錄 HDR 影像。EOS-1D X Mark III 所拍攝的 HEIF 影像更可簡單地於機內或以 Digital Photo Professional 軟體轉換為有 HDR 效果的 JPEG 影像。

EOS-1D X Mark III 在錄影功能方面比前一代大幅度提升，滿足對影片拍攝專業能力有著高要求用戶的多樣化需求。 EOS-1D X Mark III 可拍攝解析度為 4,096×2,160 的無裁切 4K DCI 短片。除了 4K DCI 短片外，相機還支援解析度為 3,840×2,160，適用於主流電視媒體等影片製作的 4K UHD 短片。透過導入在 EOS Cinema 系統中所積累的影像處理技術，EOS-1D X Mark III 在拍攝影片的過程中會使用高品質的 Debayer 演算法抑制摩爾紋等，並透過超取樣生成高精細的無裁切 4K 短片，應對專業影像製作需求。不僅如此，低噪點全片幅 CMOS 影像感測器與新開發的低通濾鏡，以及 DIGIC X 數位影像處理器的高清晰銳度處理，實現了裁切 4K DCI 短片細節表現力更高的提升。

EOS-1D X Mark III 支援 5.5K、12-bit RAW 短片內部錄製。12-bit RAW 短片具有豐富的層次，且與 RAW 影像一樣，拍攝後可對照片風格、白平衡等進行後製編輯。加上 5.5K（5,472×2,886）的高解析度，可獲得比 Canon Log 更靈活的可編輯性。透過非線性編輯應用軟體外掛程式進行解像，可實現素材色彩、亮度配合 CINEMA EOS 設備工作流程，提升了與 EOS Cinema 系統的相容性。不僅如此，相機還支援RAW短片與 Canon Log短片（MP4）的同時記錄，應對多樣的工作流程。此外，還可透過 Canon DPP 軟體匯出每一格靜態影像。

在EOS-1D X Mark III影片性能的升級中，Canon也將Canon Log Gamma曲線加入其中，為後期製作提供很高的靈活性。同樣便捷的，還有Canon Log採用HEVC編碼，支援色彩採樣4:2:2的10位元內部錄製與HDMI輸出，還可使用自動曝光以及手動模式下的ISO自動。此外，影像處理的進化提升了細節表現力，並支援周邊光量校正等，具有很好的拍攝易用性與畫質。

EOS-1D X Mark III 是 EOS-1D 系列首款內建 Wi-Fi，並支援藍牙功能的機型。透過 Wi-Fi 可以與安裝有 Canon Camera Connect 智慧型裝置連接，進行影像瀏覽、傳輸以及遙控即時顯示拍攝。透過搭配選購的無線檔案傳輸器 WFT-E9D，可使用干擾相對較小的 5GHz 頻段，實現高速便捷的 Wi-Fi 連接。不僅如此，內建 Wi-Fi 也支援影像自動傳輸 FTP 伺服器的功能，透過手機熱點或行動 Wi-Fi 熱點等網路接入環境，便可進行 FTP 傳輸。

EOS-1D X Mark III 主要結構採用了耐撞擊、可靠性強、電磁遮罩效果好的鎂合金材質，兼具輕量化與堅固性。並透過對材料、部件形狀以及電路的優化設計，實現了相機性能大幅提升，同時機身重量縮減至約 1,440克。此外，相機從外殼的接縫處到按鈕、轉盤類的邊縫，均進行了防水滴防塵處理。EOS-1D X Mark III 採用了與前代機型相同的鋰電池 LP-E19，實現了光學觀景器拍攝下約 2,850 張，4K 短片拍攝約 2 小時 20 分的電池續航。

針對EOS-1DX Mark III在台上市，Canon 2/27-3/31限時推出限量首購專案。(1)EOS-1DX Mark III單機身 + SanDisk Extreme PRO CFexpress 64G超高速記憶卡，建議售價NT$222,000元(含稅)；(2)EOS-1DX Mark III 單機身 + SanDisk Extreme PRO CFexpress 128G超高速記憶卡，建議售價 NT$225,000元(含稅)；(3)EOS-1DX Mark III 單機身 + SanDisk Extreme PRO CFexpress 512G超高速記憶卡，建議售價NT$230,000元(含稅)。

(中時電子報)