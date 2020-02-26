寶可夢玩家過世，隊友灑花送最後一程 18:122020/02/26 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東寶可夢玩家以「灑花」方式送好友最後一程。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東王姓寶可夢玩家日前過世，有網友為感謝對方在4年前帶她接觸遊戲，於是在群組號召同好從屏東殯儀館沿路「灑花」，吸引不少玩家響應，過程持續近3小時，以自己的方式送好友最後一程。 (中時 ) #玩家 #屏東 #過世 #寶可夢 #殯儀館 也許您會感興趣 推薦閱讀 抓寶去《Pokémon GO》二月獨角犀牛社群日來了 06:022020/02/22 科技 台灣燈會無人機殘骸曝光 電訊偵測車出動防干擾 17:412020/02/23 社會 防疫超前部署 中央地方一條心 04:102020/02/25 地方新聞 美和高中學測亮眼 奪屏東榜首 04:102020/02/25 地方新聞 流感上周添10死 29歲女發病10天過世 16:372020/02/25 生活 妹妹過世6年後 她收到訊息一看秒淚崩 18:052020/02/25 日常 埃及前總統穆巴拉克過世 享壽91歲 19:202020/02/25 國際 曾想推翻戈巴契夫 蘇聯最後元帥雅佐夫95歲過世 21:422020/02/25 國際 Pokémon Day起跑 《Pokémon GO》裝甲超夢現身5星團體戰 05:012020/02/26 科技 1分鐘看世界》川普訪問印度 蘇聯最後元帥過世 08:062020/02/26 國際 生活熱門新聞 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 非法看護已到第二家醫院照顧病人 醫師：到社區是難免的 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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