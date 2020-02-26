為避免新冠肺炎疫情群聚感染，北市教育局訂定工作守則，補習班及課照中心均適用，依防疫守則規定，補習班或課照中心應落實師生入班前量體溫，並主動關心師生健康，盤整防疫物資、常態性環境消毒，並保持通風；另外，補習班或課照中心如有1位師生列為確定病例，該師生所修或授課程的班級均停課，若機構出現2個確診個案，應全部停課。

北市教育局已啟動防疫專案查核，訂定「新型冠狀病毒疫情防疫作為現況查檢表」，請補習班或課照中心自我檢核，教育局也在3日會同教育部專人對大型機構實地查核，每日均派員督導各機構落實防疫措施，並了解業者需求。

北市教育局提醒，補習班或課照中心也應掌握師生旅遊史個案，並回報中港澳韓（南韓自2月27日起）入境的師生名單，由教育局同步通報教育部，北市已獲教育部配發補習班及課照中心防疫物資，截至26日止，共計成人口罩2066盒、兒童口罩678盒，酒精1387瓶，教育局也呼籲，接獲通知的機構應儘速在指定時間及地點領取。

(中時 )