英格蘭聯賽盃向來被豪門球隊視為雞肋，在前幾輪比賽中通常會派出部份替補甚至青年隊的球員上陣，本季最明顯的例子就是利物浦，由於8強的比賽日期強碰俱樂部世界盃，紅軍於是排出全青年隊陣容應戰，結果0：5不敵阿斯頓維拉。但無論重視與否，有機會奪冠時豪門也絕不輕易放過，翻開近10年的聯賽盃冠軍榜，有8年都是被六大豪門所壟斷，其中曼城就贏得4屆冠軍，包括最近的2連霸，4年內3度捧盃。

曼城上賽季所向披靡，囊括國內所有賽事冠軍締造歷史紀錄，包括季前的社區盾、2連霸英超聯賽和聯賽盃，外加已經7年未嚐冠軍滋味的足總盃。雖然曼城本季衛冕英超幾已無望，但仍有機會往「盃賽大滿貫」之路邁進，去年8月已先收下社區盾，第2個目標就是本週日（台灣時間3月2日星期一凌晨00:30）的聯賽盃決賽，對手就是在8強淘汰利物浦的阿斯頓維拉。

維拉是本季英超的升班馬，在聯賽一直處於降級區邊緣，仍需為保級努力，但在聯賽盃則一路過關斬將，先後淘汰了布萊頓、狼隊、利物浦和萊切斯特城4支目前排名都在他們之上的英超球隊，雖然贏利物浦受惠於對手禮讓，但在彼此都有輪換部份主力的情況下，扎實擊敗狼隊和狐狸，打進決賽絕非僥倖。曼城在聯賽盃籤運較佳，直到4強對壘曼聯才棋逢敵手，在與紅魔的兩回合激戰中各勝1場，仍以總比數3：2淘汰曼聯，連3季殺入冠軍戰。

如果純以兩隊整體實力、聯賽排名以及交手紀錄來看，維拉顯然都不是曼城的對手，不過盃賽決賽有趣之處就在於難以預測，單場決勝負往往取決於球員面對大賽的心理素質和臨場的狀態發揮，教練調度是否能針對對手弱點等等。維拉最近在聯賽吞下3連敗，狀況堪憂，好消息是中衛泰朗明斯上週復出，但主力攻擊手艾加斯上週對南安普敦之戰受傷應會缺陣，兩名主力門將受傷後雖然緊急從AC米蘭租借前西班牙國門雷納，但這名37歲老將已過巔峰期，難予人足夠信心。曼城最近取得2連勝，中衛拉波爾特傷癒復出解決了防守的大問題，因大腿拉傷缺陣兩場的斯特林也可望在決賽復出，除了薩內以外曼城基本上全員健康，可以排出最強陣挑戰隊史首次的聯賽盃三連霸。如無意外看好曼城讓球勝，正確比數3：1。

聯賽盃最近一次非六大豪門奪冠是2013年的斯旺西，但當年決賽的對手只是第4級英乙聯賽球隊布拉福德；上一次擊敗六大豪門奪冠的球隊則是2011年的伯明翰，2：1擊敗兵工廠贏得隊史第2座聯賽盃冠軍，但不幸的是，球季結束後以第18名的成績降入英冠聯賽。

(中時電子報)