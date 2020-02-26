張孝全與許瑋甯繼10年前《醉後決定愛上你》後，在Netflix獨家華語影集《誰是被害者》第二度合作，兩人分飾有亞斯伯格症狀的鑑識官以及為得獨家不擇手段的報社記者，再度合作的他們都明顯感受到彼此的成長，徹底褪去大男孩形象的張孝全，形容許瑋甯：「10年前還是個大女孩，現在完全是個女人了，演出更純熟，充滿自信與魅力」。

張孝全演出《誰是受害者》。（Netflix提供）

兩人劇中初遇時互看不順眼，卻因要追查被害者的共同目標，組成了另類破案搭檔。戲外的好交情與默契也在劇中激發出許多火花。許瑋甯爆料：「有幾次被張孝全深陷角色情緒時的反應嚇到！」因為「方毅任」這角色跟張孝全私下活潑個性的反差實在太巨大了，讓她幾次忍不住笑場。

許瑋甯繼電影《目擊者》再度演出記者，她表示：「之前所飾演的記者形象屬於魅惑嫵媚、交際花類型，這次則詮釋個性堅強好勝、甚至有一點男生性格的角色」。

許瑋甯演出《誰是受害者》。（Netflix提供）

而張孝全挑戰演出患有亞斯伯格症的鑑識官，開拍前親赴鑑識中心拜師學藝，出場架勢與專業台詞再加上一雙藍色橡膠手套，演出令人信服！劇組也邀請到33年資歷、師從鑑識大師李昌鈺的謝松善老師跨刀相助，幫助演員熟悉實用的鑑識、解剖技巧，業界資深的鑑識團隊更擔任本劇的拍攝顧問，為戲中各種破案關鍵的科學知識背書，讓劇情更顯逼真。

丁寧演出《誰是受害者》。（Netflix提供）

26日發佈的卡司海報中，除了張孝全、許瑋甯、王識賢所組的辦案鐵三角，丁寧等其他要角也強勢現身！丁寧飾演曾紅極一時的歌手蘇可芸，原本曾是鎂光燈焦點，卻在年華老去之後慘變過氣女星，不僅走在路上遭路人指點嫌棄，就連網路酸民也經常惡意攻擊，讓她不禁發瘋怒吼「你們憑什麼笑我」，更淪為全劇第一位被害者。自認每場戲都瀕臨崩潰邊緣的丁寧，坦承：「這部劇沒有一場戲是好演的，只能慶幸自己曾到印度修行，才能摘下面具、投入角色。」她將過氣女星由羞愧轉為憤怒的過程詮釋地淋漓盡致，覺得「每場戲的演出都震撼到自己！」不僅增強了劇中死因的撲朔迷離，更讓演出鑑識官的張孝全頭皮發麻，循線追查線索越顯艱困。Netflix華語影集《誰是被害者》將於4月30日全球獨家首播。

(中時 )