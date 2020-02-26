湯尼．奧斯勒5D沉浸式劇場作品〈莫測高深〉將來台展演。（高美館提供）

被譽為美國錄像藝術先鋒，創作已逾40年的湯尼．奧斯勒，即將於4月在台舉辦他亞洲首見最大規模個展，高雄市立美術館館長李玉玲指出，高美館自2017年起思考美術館品牌建立與定位而陸續與英國泰德、日本森，與法國國家凱布朗利博物館合作特展，今年起將朝向吸引年輕觀眾，與多國藝術家合作。

與湯尼．奧斯勒合作，李玉玲指出此次除了是藝術家亞洲首度的大型個展，特別處亦在於是高美館首次從無到有與藝術家共同策展出來的特展，「未來絕對有巡迴展出的可能性」李玉玲表示，此次《黑盒—幻魅於形：湯尼．奧斯勒》除了展出湯尼共62件作品，涵蓋了他自80年代起從單機錄影帶之作，到2016年曾在紐約MoMA現代藝術博物館展出的5D沉浸式劇場作品〈莫測高深〉，也將有湯尼此次特別在台創作的新作品。

選擇與湯尼．奧斯勒合作，李玉玲表示藝術家在多媒體錄像領域堪稱鬼才，而他又很早便脫離單純的錄像作品，而是以藝術家角度思考媒體，並重新定義既有媒體的傳統，並持續推展自我的創作界限，「今日大型主流的當代藝術展有不少會有多媒體在其中，湯尼堪稱是主要貢獻者。」他也是最早突破螢幕平面侷限，製作出立體的「錄像雕塑」。

湯尼．奧斯勒的創作常探索科技對人類心靈層面的關係，發展了20年的〈漫畫詭態〉系列，便以拼湊組成的五官來反思人臉辨識、瞳孔解鎖、科技定位、監控等議題，此次在高美館預計將有3件人臉作品，除了亞洲成年女性、黑人男性外，另外在台「徵臉」6至10歲兒童，將局部調整使用成為展出的新作之一。

湯尼．奧斯勒作品交織光影，影像科技，聲音與詩文，他曾與英國知名搖滾樂手大衛．鮑伊合作〈Where are we now〉MV，他的〈莫測高深〉則以自身的家族史為背景，帶出《福爾摩斯》小說作者阿瑟．柯南．道爾爵士、美國魔術師哈里．霍迪尼等人物交集成的長篇電影，曾於紐約MoMA創下130萬人觀展紀錄。

(旺報 )