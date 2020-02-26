讓台灣青少年面臨的問題百百種，不是只有108課綱、指考選填志願，或是零用錢不夠買電競遊戲片。花旗銀行台灣志工與芥菜種會合力，帶領青年早一步認識生涯及職涯選擇，今年首次舉辦以職涯實境體驗的活動，還有模擬人生各階段，如中年轉業、死亡等過程，參與的學員因此快速認識新的自己，對職涯有了方向，更認知到改變就要從現在開始。

花旗銀行台灣團隊導入花旗基金會「邁向成功之路計畫」，目標在2020年協助50萬名全球青年做好就職準備，迎接就業市場的挑戰。花旗（台灣）銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，花旗基金會在台灣與多家非營利組織合作，其中，芥菜種會的「Yes, I Can! 青年就業培力方案」，舉辦各項生涯探索、職能培訓、職場參訪活動，以多元化的課程與活動，讓青少年更瞭解自己，在求職的過程中可發揮所長與職場接軌。

以職涯實境體驗為主題的營隊活動，芥菜種會今年第一次舉辦。芥菜種會社區發展處處長李士青表示，台灣青少年缺乏自我探索的經驗，導致學非所用或不斷經歷挫折，實境體驗能讓學員及早釐清人生價值觀，未來面臨困難時也較有機會做出更好的選擇。

此次營隊活動，穿插4名花旗銀行的志工，在遊戲的過程中，或扮演職場裡的主管，不時透露出職場的殘酷，或商店上門的奧客，激發少年學子們的創意思考，或擔任加油手，鼓勵學員要有積極主動的態度，近乎擬真人生的酸甜苦辣。

(工商 )