有位人妻在去年8月31日與閨密相約去釣魚，過程中天空出現一道彩虹，閨密立刻拿出手機拍下並傳給人妻，沒想到幾天後，人夫的臉書封面照竟然換成了同一張彩虹照，引起人妻心生懷疑，經歷一段時間蒐證後，最後一狀告上法院。經基隆地方法院審理，判處人夫與閨密兩人須賠償人妻12萬元的精神慰撫金。

判決書指出，人妻於去年9月21日與2個女兒到澎湖旅遊，意外發現女兒手機（原先生在使用）的電子信箱雲端中，有多封人夫與閨密的曖昧對話，「看妳傷心，心好痛，是我害妳陷這麼深」、「老婆，此時我真的很想陪著妳安慰妳」、「放心！我已經找到我最愛的人了！我只要妳」、「妳比我更不安全，我更怕妳受傷害！妳真的要考慮一下私奔了！」

人夫不僅稱呼閨密「老婆」，從電子郵件中也吐露了男女間愛意，2人甚至還打算私奔，人妻提告並求償60萬元精神慰撫金。對此人夫辯稱，太太也曾偷吃被他抓包，但因對方不願簽字離婚，人夫才委曲求全繼續同住，沒想到太太仍背著他與「小王」私通款曲，閨密予以適時的安慰，私下的聊天內容只是開玩笑而已，人夫否認2人有越矩行為。

經法院審理指出，縱使人妻過去有外遇，但也不能以這個當作藉口，發展超友誼關係，再加上人夫稱呼閨密為「老婆」，並多次相互表達愛慕之情，顯然已經超越了一般朋友間的聊天話題，逾越社會一般通念所能容忍範圍，2人共同侵害人妻的配偶權，經判處須連帶賠償人妻12萬元精神慰撫金。

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(中時電子報)