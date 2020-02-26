Baby看起來相當稚嫩。(取自豆瓣)

Baby擁有絕美混血五官。(本報系資料照)

混血女星Angelababy(楊穎)人紅是非多，她自出道以來整形流言纏身，甚至不惜赴醫院鑑定，證明自己是純天然美女。未料日前陸網又瘋傳她一組早期舊照，標題更狠狠地寫著「我發現了她的一顆新頭」，引發討論。

Angelababy近來又被起底一組早年舊照，照片中的她舉手投足少女味十足，略帶嬰兒肥的臉蛋看起來超清純，與現在艷麗風情差很大，也讓她整形傳聞再起，陸網友忍不住毒舌「這顆頭不太美貌，但勝在年輕自然」、「比現在的眼睛整整小了一號」、「這時候的眼睛好看，現在的眼睛太大了」。

14歲出道的Angelababy，一入行便飽受整形傳言困擾，2015年她乾脆赴醫院去做整形鑑定，證明自己是天然美女，只有矯正過牙齒。最終結果出爐，Angelababy臉部各部位沒整容，連整形專家祁佐良也稱她的雙眼皮、眼角和口腔部分正常，無切口痕跡。

(中時電子報)