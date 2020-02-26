新冠肺炎影響，不少區里社區課程暫停好一陣子，台中市南屯區同心里26日復課，不少長輩上課全程戴口罩。（黃國峰攝）

新冠肺炎影響，不少區里社區課程暫停好一陣子，台中市南屯區同心里26日復課，里民上課需先量額溫、水神抗菌液洗手、量血壓，通過三關，才能入內上課。（黃國峰攝）

新冠肺炎疫情持續升高，台中市南屯區里間，常態性的社區課程2月起都延後開課，但鑑於長輩們在家裡悶太久了，同心里26日開課了，里長蔡保秀指出，上課前都要量體溫、次氯酸水洗手、一台水神霧化器也全程不斷噴霧，防疫措施做到位，教室也是通風場所，讓長輩安心上課。

從舊曆年前開始，一連好幾個禮拜，台中市南屯區同心里的長輩們都還沒到社區活動中心上課、活動，都期盼著能出去走走，同心里長蔡保秀聽到這個需求，考慮到社區活動中心教室，前後都通風，與社會局討論後決定先將社區長照課程復課，但原規劃一整天的課程，改成半天，中午還供餐。

在這談新冠肺炎色變的時候復課，防疫措施當然不可少，里長蔡保秀準備好由旺旺集團水神公司提供的水神抗菌液（微酸性電解次氯酸水）給每個長輩洗手，加上額溫槍量體溫、量血壓等，合格了才能入室上課，並建議長輩能戴口罩，蔡保秀還自掏腰包買了一台水神抗菌液專用霧化器，上課課程全程噴發，給教室乾淨的好空氣，讓長輩上的安心。

至於水神公司免費提供抗菌液給弱勢民眾和村里長，善意遭扭曲，24日起不再供全台里長領取及日前遭北市府質疑揚言開罰，導致暫停在北市的贈水活動，蔡保秀表示，有企業願意提供抗菌液安定民心很好，以後里民無法到里長這邊領到抗菌液，覺得對里民很不好意思，為里民服務，本來就是里長的責任，沒什麼忙不忙的問題。

(中時 )