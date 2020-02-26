穿戴式裝置品牌Fitbit於今(26)日宣布在台推出全新健康監測功能，透過手錶/手環背面的紅外線感測器偵測血氧濃度，讓用戶可於Fitbit App上查看血氧濃度變化圖表，全方位了解個人健康與睡眠狀況。即日起於Fitbit Charge 3、Ionic、Versa、Versa Lite、Versa 2等產品開放使用。

持有Charge 3、Ionic系列或Versa系列的用戶可以透過Fitbit App檢視睡眠血氧濃度變化，更加掌握自我健康！(Fitbit提供／黃慧雯台北傳真)

看準台灣人對健康意識持續攀升，Fitbit致力帶來更多實用資訊，全新推出血氧濃度變化圖表，可顯示用戶睡眠時有多少百分比的血液容量與氧結合，方便了解個人是否有呼吸中止或肺部等特殊狀況。一般而言，血氧95-100%表示血液會盡可能攜帶足夠的氧氣，而若血氧濃度下降或變化頻繁且劇烈，則可能表示用戶在睡眠期間出現呼吸障礙或有潛在肺部問題。用戶可以在 Fitbit App的「睡眠」功能中找到個人專屬的血氧濃度變化圖表，進一步了解更多睡眠期間的健康資訊。本資料僅作為參考，不為醫療用途使用，若有任何疑問及健康問題，請務必諮詢專業醫療人士。

(中時電子報)