新冠肺炎疫情持續蔓延，為確保選手健康及配合中央防疫，以避免群聚感染風險，繼古都馬延賽後，台南市政府下午也宣布，原定於3月8日舉辦2020台南亞洲盃鐵人三項比賽宣布停辦。

台南市政府體育處指出，與中華民國鐵人三項運動協會雖針對賽事進行做足相關防疫準備，但近日因全球疫情不斷升溫，尤其是亞洲地區，同時有鑑於義大利發生確診案例因參加大型賽事，衍生超級傳播者的防疫破口的疑慮，因此，市府與中華民國鐵人三項協會審慎研商後，為確保選手健康，並配合中央防疫政策，避免群聚傳染的風險考量，宣布停辦。

體育處表示，全球新冠狀肺炎疫情的發展瞬息萬變，引發國人的高度關注。亞洲地區繼中港澳之後，日本、新加坡與韓國的疫情也快速升溫，相對增加臺灣在阻絕傳染風險於境外的防疫工作困難度。雖然臺南市體育處與中華民國鐵人三項運動協會針對賽前的各項防疫準備已投入相當多的心力，但不可諱言，本賽事有1000多名選手參加，其中包含亞洲地區7國20名境外選手，在無法確保所有參賽者百分百零風險情況下，勢必將增加國內防疫工作者的負擔。

因此，基於確保選手健康、維護公眾利益、全力配合中央防疫決策、避免群聚感染風險的考量下，主辦單位忍痛決定取消2020臺南亞洲盃鐵人三項比賽，請參賽選手多多體諒與包涵，也感謝眾多跑友對本項賽事的支持，希望大家共體時艱，齊心協力配合中央做好防疫工作，早日恢復正常生活。

(中時 )