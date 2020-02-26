GSMA宣布因武漢肺炎(COVID-19)疫情，確定取消年度世界行動通訊大會(Mobile World Congress；MWC)，也讓2020年5G發展瀰漫不確定性。DIGITIMES Research觀察，由於疫情快速蔓延，使得大陸部分省分實施封城／封鎖式管理，此舉勢將影響5G網路部署。然從過去SARS經驗觀察，疫情對電信營運商影響有限，且網路部署屬長期基礎建設投入，若武漢疫情可於2020年中旬受到控制，則對5G產業發展影響不大。

觀察全球5G發展，至2019年底全球已有61家營運商提供5G網路服務，且已發表的5G終端款式更是倍增至208款，說明產業投入5G發展的腳步相當快。然從全球5G用戶市場與已可銷售的5G終端款式等數據來看，多數5G市場仍屬小眾、早期發展階段，其重要因素是許多營運商仍在觀察5G行動寬頻的獲利模式。

鑒於5G網路的真正價值來自B2B／ B2B2X的垂直應用市場，3GPP已在Rel-16／17版本中納入許多應用於垂直行業的新技術，如使用更高的頻段、更精準的定位、更廣泛的覆蓋能力(極地覆蓋)等。

簡言之，2020年原是5G產業規模化發展的關鍵年，尤其大陸政府為加速5G產業發展，提前於2019年6月發放5G營運牌照，而大陸龐大的市場內需可望成為全球5G產業經濟規模化的催化劑，然受到武漢肺炎疫情影響，現則成為全球5G產業發展最大的不確定性因素。

DIGITIMES Research觀察，現階段大陸封城／封閉式管理的區域多與5G基地台優先部署區域高度重疊，對5G基礎建設的影響顯而易見。然從過去SARS經驗觀察，隔離／人員管制措施反提高人們對電信服務的依賴，2003年SARS疫情高峰期間，雖影響行動用戶市場增長，但電信商營收與語音用量卻創下新高。

DIGITIMES Research分析師吳伯軒預期，若武漢疫情在2020年中旬獲得控制，則下半年大陸營運商將擴大資本支出，對全年5G基礎建設影響有限，但5G用戶數規模增長週期起始年將遞延至2021年。然武漢疫情若持續延燒至下半年，大陸5G產業發展恐僅能寄望2021年。

(旺報 )