原訂3月10日在東京幕張展覽館登場的亞洲最大食品展「2020年東京國際食品展」（FOODEX JAPAN），在日本疫情愈發嚴峻之際，主辦單位日本能率協會（Japan Management Association）26日下午宣佈取消。

根據外貿協會指出，由於疫情關係，包括農委會等均在26日匯整協調赴日參展的可能性或不去的備案，由於日本主辦方已宣佈取消，相關單位的備案包括由日本代理商直接下訂等事宜，將於日後進行，至於退費事宜，主辦方目前未進行說明。

日本能率協會在公告指出，儘管主辦單位已針對將於3月10日至13日於幕張國際展覽館（Makuhari Messe）舉行「2020年東京國際食品展」（FOODEX JAPAN）做好防疫準備，但配合日本政府在26日公布的政府政策決定取消此展覽。

貿協原訂帶隊參展廠商高達180家，因疫情嚴峻而對參展商在一周內做調查統計，其中僅有二成業者有意願赴日參展，但有多數業者則委託日本代理商協助參展，主要是無法退費；「東京國際食品展」（國際食品．飲料展）由日本能率協會（Japan Management Association）主辦，日本旅館協會、國際觀光旅館連盟、日本觀光旅館連盟、國際觀光日本餐廳協會、國際觀光設施協會等共同主辦，全球規模第3大僅次科隆、巴黎食品展，亞洲第一大。

以去年來說，計有94個國家館，3,316家參展廠商，使用4,554個攤位；展覽吸引8萬426名買主，超過8成為日本當地食品通路批發、餐飲服務、製造商與零售業者等，海外買主則有10,970名，顯見本展為食品業者開發日本、亞洲及全球市場的重要平台。

為了籌備今年東京展，貿協為台灣館定位主題「健康活力樂搖台灣」，除了迎來2020東京奧運再即，蔬食風潮襲捲日本，台灣館將展出各式有機和蔬食產品外，更延續去年日本的珍奶爆發話題，原訂赴日參展台灣館整合屏東縣、高雄市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市與桃園市等7個縣市政府，及水產工業、糖果餅乾、冷凍水產及罐頭、蜜餞及製茶等9個公協會及各類特色食品業者，包括台灣菸酒、金門酒廠、禮坊、家會香、日正、乖乖、頂裕、蘭揚食品、新東陽、味一和金福華等180家品牌參展，不含公共形象區計177個攤位，較去年的145家成長24.1％，此展取消國內業者損失尚在估算中。

(工商 )