舊名打狗的高雄，經歷過先民篳路藍縷的打拼，胼手胝足的辛苦努力，才能創造如今繁華美麗的現代都市，今年是打狗更名為「高雄」的100週年，高捷公司與高雄市政府觀光局為慶祝「高雄100」系列活動，將「打狗的15個故事」藝術燈飾作品展示於捷運O13大東站內，用十五個燈箱裝置，來展現十五個發生在高雄的重要事件場景與許多已為人淡忘的故事。大東站展點位於穿堂層，即日起免費入場，歡迎民眾搭乘捷運前往觀賞。

大東站鄰近大東文化藝術中心，響應該區域鼎盛藝術風氣，高捷公司亦新增添捷運站內靜態公共展覽空間，將原2020高雄燈會藝術節首創藝術家創作藝術燈飾：「打狗的15個故事」作品移至捷運O13大東站內，延續作品之永續價值。該作品設計者為平面設計協會榮譽理事長，樺致形象設計公司楊佳璋總監，他以自己在高雄的成長經驗,從長輩口述或是親身經歷的過程,用十五個燈箱裝置,來展現十五個在地的生活故事，例如：高雄造船史蹟、劉銘傳在高雄、打狗英國領事館、打狗地名的由來、傳承百年的高雄乞龜文化等。高捷公司期藉打狗的歷史將高雄文化的多樣性介紹給民眾，將高雄各方面的發展，透過縮小的燈箱讓民眾了解城市的深度與溫暖，以及許多值得懷念的歷史，企盼每個民眾沉浸藝術之際，也能關注城市不同議題，重新認識高雄這座美麗城市。

另針對防疫工作，高捷公司仍是不敢懈怠，除第一線服務人員全面配戴口罩，全線車站服務台前均配置乾洗手消毒液外，並加強該藝術作品燈箱、車站、列車每日消毒清潔。針對旅客接觸較頻繁之機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等每4小時即加強清潔消毒一次，歡迎民眾利用228連假期間安心搭捷運來看展。

(工商 )