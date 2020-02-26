趙孟姿和許孟哲去年12月歡喜登記結婚，沒想到在今年初傳出懷孕四個月的好消息，趙孟姿26日錄《請問你是哪裡人》時洋溢著滿滿幸福，她表示在先生11月求婚後過半個月就發現自己懷孕了，一切來的太順利迅速。而被問到懷孕有什麼症狀時，她笑著說：「沒發現時很愛睡覺，一發現懷孕反而睡不著。」

她回憶當時是跟閨蜜通電話聊天，發現雙方的生理期一樣晚報到，「我被我朋友提醒是不是要驗一下，回家後看到兩條線時只覺得真的假的。」她報喜之日先生人正好要從內地回台，而她要往工作的路上，「只好電話上跟他說回來再討論。」

她甜笑說平時先生就有大男人愛照顧傾向，「婚前或懷孕後都不讓我搬重物，而我則是專心休息，最近才出來工作。」她很開心懷孕後食慾變好了，但原本愛吃魚的習慣卻突然消失，寶寶的名字也是很傷腦筋。她認為既然計劃趕不上變化，婚紗、婚禮都得先暫緩，也賣關子保密拍婚紗和婚禮的日期，「有好消息會告訴大家，我跟先生都有共識一定要很有紀念價值。」

(中時 )