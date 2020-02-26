199年頭一遭 樂成宮旱溪媽遶境確定要延期了 18:042020/02/26 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中樂成宮旱溪媽遶境活動今年決定延期舉辦。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情日益嚴峻，大甲媽遶境等大型宗教活動會不會成為疫情破口，各方矚目，同為地方宗教盛事的樂成宮旱溪媽遶境活動原訂農曆3月1日持續22天遶行烏日、台中、中、西、東、南區，號稱是全台為期最長的遶境活動，26日下午正式宣布為了配合政府共同防疫措施，慎重決定延期舉辨、將依國內疫情發展狀況趨緩無疫情後，再行通知確定辦理日期。 (中時 ) #疫情 #新冠肺炎 #宗教 #遶境 #樂成宮旱溪媽遶境 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 防範疫情延燒 陳世凱籲台中市府延後宗教補助 15:222020/02/26 生活 199年頭一遭 樂成宮旱溪媽遶境確定要延期了 18:032020/02/26 生活 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 台口罩禁令...新加坡「超強對策」惹網驚呆 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 市府揚言開罰 水神停止北市贈水 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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