新冠肺炎疫情日益嚴峻，大甲媽遶境等大型宗教活動會不會成為疫情破口，各方矚目，同為地方宗教盛事的樂成宮旱溪媽遶境活動原訂農曆3月1日持續22天遶行烏日、台中、中、西、東、南區，號稱是全台為期最長的遶境活動，26日下午正式宣布為了配合政府共同防疫措施，慎重決定延期舉辨、將依國內疫情發展狀況趨緩無疫情後，再行通知確定辦理日期。

(中時 )