馬來西亞代首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天下午在電視直播演說中解釋近日各政黨鬥爭始末，他期盼若獲得人民支持，考慮組成一個涵蓋所有政黨的聯合政府。

馬哈地今天下午4時45分透過電視直播發表演說，表示許多政治人物和政黨因玩弄政治，反倒忽略國家面對的經濟和醫療問題，讓他灰心而辭職。

不過，他向國家元首辭職後，又獲得各方支持，因此讓他重新考慮國家下一任首相人選議題。

他說，此事祈求上蒼指引，若獲得人民與國家元首支持，將考慮組成一個不傾向任何政黨的政府。在新政府之下，所有政黨都必須拋開成見，一切只能以國家利益為優先考量。

馬哈地說，雖然透過國家元首委任成為過渡期首相，也知道現在的提議會受到很多人反對，但他認為也有人會支持。他說，這麼做不是為了要博取大家歡心，而是想要做對國家有益的事。

最後他對目前的混亂局勢道歉，並解釋雖然有人會批評他是權力狂，但他此刻只想成立一個涵蓋所有政黨的政府。

這是馬哈地在21日出席希望聯盟主席理事會會議後，首次公開演說。

另一方面，希望聯盟3黨今天傳出已達成協議，將向國家元首表態，從原本全力支持馬哈地續任首相，轉向支持人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）接任第8任首相，主要是馬哈地堅持要成立聯合政府，不符合希望聯盟原本的政治方向。

(中央社)