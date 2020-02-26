新冠肺炎席捲全球，多國確診案例直線飆升，苗栗縣長徐耀昌指示成立「苗栗縣居家檢疫關懷中心」，提供居家檢疫民眾，在居家檢疫期間自我健康監測及諮詢管道。

縣府民政處及各鄉鎮市公所民政課落實居家檢疫工作，截至24日止，共受理居家檢疫民眾458人，其中持續關懷者89人、解除列管者355人、移轉其他縣市14人；另受理1次性關懷計157人。

縣府為強化居家檢疫者追蹤管理及服務，成立居家檢疫關懷中心，由縣府祕書長陳斌山擔任召集人，民政處擔任總窗口，並與民政處、衛生局、環保局、警察局、消防局、社會處、勞青處等跨局處合作，提供居家檢疫民眾有關檢疫規定、居家關懷、口罩、就醫、用餐、垃圾清運、環境周邊清潔消毒、請假及勞工權益諮詢等服務。

居家檢疫關懷中心設有「關懷專線」，電話：037-559520，上班時間由民政處自治行政科轉權責單位處理，下班時間由1999協助，上班後再由民政處判別諮詢內容轉權責單位處理。

徐耀昌呼籲，居家檢疫者務必遵守居家檢疫規定，期間不得任意外出，違反規定，將依傳染病防治法有關規定從重處罰，同時也呼籲鄉親，對待居家檢疫者，給予支持與關懷，在疫情嚴峻時刻共抗病毒。

(中時 )