新竹縣政府教育處長將由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，引發爭議，忠孝國中家長會長余冠宏26日呼籲，期望回歸到教學現場，勿讓認知上的不同，影響教師教學、孩童學習。

余冠宏也是新豐鄉民代表，他有感於教育處長人事案引發爭議，因此呼籲，「既然打著教育的口號，就應當避免尖銳極端的用詞出現於理念爭執時」，他認為，人事權在於首長，也應為自己的任命負責。

余冠宏也說，由於人民團體法因素，導致台灣許多立案以教育為名的團體以及附庸機構的插旗，而這逐步會符合適者生存的社會現象，無需多置喙。

(中時 )