竹縣教育處長人事案惹議 家長籲：回歸教學 18:172020/02/26 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 忠孝國中家長會長余冠宏（右）26日發文，呼籲教育處長人事一案勿流於尖銳極端用詞。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣政府教育處長將由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，引發爭議，忠孝國中家長會長余冠宏26日呼籲，期望回歸到教學現場，勿讓認知上的不同，影響教師教學、孩童學習。 余冠宏也是新豐鄉民代表，他有感於教育處長人事案引發爭議，因此呼籲，「既然打著教育的口號，就應當避免尖銳極端的用詞出現於理念爭執時」，他認為，人事權在於首長，也應為自己的任命負責。 余冠宏也說，由於人民團體法因素，導致台灣許多立案以教育為名的團體以及附庸機構的插旗，而這逐步會符合適者生存的社會現象，無需多置喙。 (中時 ) #教育 #教學 #家長 #處長 #團體 #人事案 #回歸 #教學 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港城大 啟動線上教學與虛擬實驗 04:092020/02/23 全球財經 教育類亞洲第三、設多元學科 香港教大接受網上報名 12:172020/02/24 新消息 全國家長聯盟理事長楊郡慈出掌新竹縣教育處長 10:322020/02/25 生活 弱勢修習非正規教育課程 教部補助40％到100％ 13:072020/02/25 生活 中鋼一級以上主管 共16人職務異動 17:442020/02/25 財經 中鋼一級主管人事大異動 04:102020/02/26 產業．科技 累積教學專業 從容面對改變 00:482020/02/26 地方新聞 頂大課程 開放桃園4高中選修 04:102020/02/26 地方新聞 遶境鎮瀾宮遵守政策 內政部：許多宗教團體從善如流 10:032020/02/26 政治 新竹縣新教育處長惹議 性平團體跳腳 11:412020/02/26 生活 生活熱門新聞 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 非法看護已到第二家醫院照顧病人 醫師：到社區是難免的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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