新冠肺炎疫情日益嚴峻，大甲媽遶境等大型宗教活動會不會成為疫情破口，各方矚目，同為地方宗教盛事的樂成宮旱溪媽遶境活動原訂農曆3月1日持續22天遶行烏日、台中、中、西、東、南區，號稱是全台為期最長的遶境活動，26日下午正式宣布為了配合政府共同防疫措施，慎重決定延期舉辨、將依國內疫情發展狀況趨緩無疫情後，再行通知確定辦理日期。

旱溪樂成宮遶境活動每年都在農曆三月一日起駕，農暦3月22日回鑾，3月23日再遶行原旱溪庄東區8里，為期22天是全台為期最長的媽祖遶境活動，今年即將邁入第199年，過去，即使在SARS期間仍正常舉辦。

廟方指出，最早是因為地方蝗災嚴重，媽祖遶境驅趕蟲害，早期也採徒步遶境，20多年前因應社會環境改變，已進化成車隊遶境，以大型花車遶行，隨行只有地方廟宇的志工，夜間停駐庄頭廟宇，期間信徒沒有過夜同宿的問題，也不會有人群聚集的疑慮。

今年廟方考量起駕和回鑾都會出現信徒齊聚的盛況，26日下午已確定今年活動將延期，以配合政府的共同防疫措施，這也是旱溪媽遶境邁入第199年頭一遭，廟方坦承這是兩難的決定，因為早期媽祖遶境除疫，每每都收到安撫人心之效，如今因疫情嚴峻，只好待國內疫情發展狀況趨緩無疫情後，再擇期辦理。

(中時 )