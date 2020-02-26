由外貿協會主辦的AMPA展包括「台北國際汽車零配件展（Taipei AMPA）」、「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」、「台灣國際機車產業展（Motorcycle Taiwan）」原訂4月15日至18日出展，為顧及參展廠商及買主參展效益及健康安全，貿協26日宣布延期，預計將延至10月21日至24日在南港展覽2館辦理。

台灣汽車零組件產業供應鏈完整，2019年前11個月出口值達新台幣1,960億元，為我國極具競爭力的優勢產業；而邁入第36屆的AMPA 三展也隨著我國汽配產業發展，成為我國業者向國際市場展現研發及生產實力的最佳平台，展覽規模及買主到訪數屢屆創新高，每年吸引近1,400家參展廠商使用近4,000個攤位，逾140國7,000名國際買主來臺參觀採購，已躍升為全球第四大汽配展，亦為全球最重要汽機車產業採購必訪展覽之一。

今年AMPA展延至10月辦理，展覽除規劃原有的汽車零配件、車用電子、機車及零組件展區之外，更因應汽車產業電動化、智慧化及無人駕駛趨勢浪潮，將更聚焦於智慧運輸系統及車聯網、電動車及充電樁、和環保照明科技等展示項目，結合傳統工業及未來科技，提高買主一站式購足服務。

(工商 )