張愛雅（原名：張艾亞）和許孟哲過去有過一段2年多感情，當時也論及婚嫁，然而卻在2017年互相告別，去年12月許孟哲與趙孟姿登記結婚，今年2月女方傳出有了四個月身孕，26日她錄《請問你是哪裡人》時被問及此事時，很快速地回應：「恭喜！好事呀！」大方誠心祝福前任，也開玩笑說：「公開徵友，但別太急。」

她表示從18歲開始就有結婚生子的壓力了，父母言談間也會暗示是否有對象。父親年紀大且罹患失智症，再加上2個年過50歲的姊姊也沒生個一兒半女，等於家中寄託都在她身上，「沒奢求某個時間點一定得要，但我的心中還是會有個期望。」父親因失智症的關係，偶爾會把她誤認為是姊姊，她每每總是開玩笑說自己是最美的那一個，也很感慨地說：「希望能夠多跟爸爸聊天，很怕他忘記我。」

外型亮麗的她不乏追求者，也曾與大六、七歲的對方約會，她考量遠距離以及過往戀愛經驗，觀察五個多月下來仍維持在朋友階段，她笑稱卡關最多的是自己，「其實我也希望能夠找到適合我的人，但我現在有點害怕談戀愛。」她認為現在的愛情觀會顧慮很多，也許年紀到了一個階段，就不會像年輕時為愛奮不顧身，有衝動和感覺就會一頭熱，「沒關係，我才31歲，也沒這麼餓啦！」

(中時 )