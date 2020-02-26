英國女歌手黛菲（Duffy）2008年出道後一鳴驚人，與艾美懷絲、愛黛兒等人並列當代最受矚目的流行歌壇天后，但她卻如同彗星般在樂壇迅速銷聲匿跡。時隔多年，黛菲25日在Instagram發文，披露自己曾被性侵、下藥和囚禁的痛苦經歷。

「事實是：我被強暴、下藥、俘虜了好幾天。當然，（如今）我已經挺過來了，請相信我現在沒事了」。引退多年，黛菲終於再度現身，在IG首度發聲解釋她引退歌壇的秘密，原來她選擇消失，是被人綁架並下藥性侵，消息一出，震驚粉絲。

「你們之中的許多人想知道我去了哪裡、發生了什麼事又為何消失」，黛菲向粉絲坦言，傷口復原需要時間，她無法以更輕鬆的方式訴說這段不堪的過去，但她也要樂迷放心，「過去十年來的數千個日子，我承諾要讓自己的心能再次感受到陽光—陽光現在又再度照進我的心房」。

黛菲並沒有交代事情的細節，表示感謝朋友們的不離不棄。（圖／Variety）

不過黛菲並沒有交代詳細的經過，黛菲另外感謝朋友們對她不離不棄，並在接下來幾週內，會公開當時的訪談內容，還直言不諱表示，「如果你有任何問題，我會在留言中回答」。

35歲的黛菲，來自英國威爾斯（Wales）的濱海鄉村，2008年發行首張專輯《菲比尋常》（Rockferry）一炮而紅，憑藉大熱單曲〈Mercy〉席捲英美排行榜，《菲比尋常》專輯，在全球總銷量突破900萬張，也是當年度全英國最暢銷的專輯。擁有超齡靈魂唱腔的黛菲，成了樂壇備受歡迎的新星，也獲得三項全英音樂獎（BRIT Awards）與一座葛萊美獎（Grammy）的肯定，黛菲過去曾透露被繼父的前妻，雇用殺手試圖謀殺她，也坦承青春時期曾染毒的經歷。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)