馬來西亞政壇大地震，總理馬哈地24日辭職，後被蘇丹任命為看守內閣總理，直到選出新領袖。馬哈地此舉為執政的「希望聯盟」投下震撼彈，外界稱意在阻止「政敵」安華出任總理。不過安華領導的「人民公正黨」在國會下議院的席次最多，共有51席。因此安華26日受訪時表示，他有信心他的陣營擁有組成下一屆政府的足夠人數，讓他可以取代馬哈地擔任總理。

希望聯盟包括人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成。其中，由安華領導的人民公正黨占國會下議院席位最多，共有51席；馬哈地率領的土著團結黨有26席；民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。外界擔心馬哈地可能率領土著團結黨另與巫統結盟，繼續擔任總理，撕毀之前只做2年預計今年5月就交棒給安華的承諾。

雖然希望聯盟挺馬與挺安派各自角力。不過安華對於後勢深具信心。他說：「感謝針主，我一直充滿信心。」被問及組成下一屆政府的談判時，他說：「數字與蘇丹（國王）同在。我們不應該在數字上作文章。」

兩位不願透露姓名的知情人士表示，「希望聯盟」已同意向蘇丹提名安華出任總理。蘇丹正與各黨議員會面，協助他確定誰可獲得多數人支持成為總理。

蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）這兩天召見了222名國會議員後，預料今晚或明天發表聲明，決定馬來西亞未來政局新方向。

(中時 )