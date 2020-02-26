新竹縣政府教育處長將由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，因其過去言論引發性平爭議，導致團體反彈，不過她過去創會的新竹縣各級學校家長協會26日發文力挺，指出她關心參與新竹縣相關的會議，不斷地與家長、校長、老師們進行交流與溝通，為教育投注的心力也是有目共睹。

新竹縣各級學校家長協會26日發文力挺楊郡慈為教育開創新局的努力，文內指出，楊郡慈長期關注教育，比任何一位民意代表時間還長，從家長會長出發，並創立竹縣各級學校家長協會，長期與家長、校長、教師溝通，「相信她走訪過的學校一定比新科的民意代表還要多」。

該會也指出，楊郡慈關心教科書、不適任教師處理機制、大學入學制度、十二年國教課綱、偏鄉教育、原住民教育，甚至還推動全國教育問卷，針對七大議題至多個縣市進行研討與交流，並且與總統候選人團隊交流。

至於性平教育爭議，該會則表示，提出代表家長的意見不是反對性平教育，教科書要有正確且適性適齡的內容，並且校內所有相關審查機制一定要依法辦理，以維護學生權益。該會也發文說，「議員不能為了個人意識而霸凌別人的發言，甚至用監督政府的權力，只針對單一議題與個人做攻擊並且拿來要剝奪別人的工作權」、「這就是教育的最壞示範，請民代不要開此風」。

(中時 )