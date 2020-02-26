▲日月潭教師會館與周邊景致的明媚風光。（教師會館提供／楊樹煌南投傳真）

▲清境農場與日月潭教師會館推出的「清境明潭‧樂活山水」3天2夜3888元超值優惠活動海報。（業者提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣觀光產業聯盟推出「防疫森呼吸，南投踏青去」，廣邀全國民眾走出戶外、到南投旅遊；針對防疫走出戶外，清境農場也結合日月潭教師會館破天荒的推出3天2夜3888元破盤價，並還附贈早餐、小瑞士花園、青青草原門票及日月潭遊湖船票。

因應疫情造成觀光產業的蕭條景象，清境農場特結合日月潭推出「清境明潭‧樂活山水」的超值優惠活動，希望能引起遊客心動，走出戶外旅遊去。

清境農場國民賓館指出，本次活動特別結合日月潭教師會館，聯手提供破盤優惠價，活動從3月-6月平日的每個周日至周五(假日及國定假日除外) ，凡報名「清境明潭‧樂活山水」活動，3天2夜只要3888元，讓遊客暢遊清境農場及日月雙潭。

活動包括住清境國民賓館典雅雙人房1晚與日月潭教師會館白如雙人房1晚，並加贈早餐、小瑞士花園門票、青青草原門票與日月潭遊湖船票各2份。另有關住宿集點、電子優惠券折扣與電子消費集點都可合併使用，將是清境與日月潭地區空前未有且最超值的好康方案。

(中時 )