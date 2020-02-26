下週一(3/2)01:00，NHL國家冰球將上演一場精采的大都會區內戰，東部最火熱的紐約遊騎兵在主場迎戰費城飛人。遊騎兵目前在東部外卡僅落後颶風4分，近期防守端漸趨穩定後，團隊戰力正處高峰；來訪的飛人本季換血有成，目前穩居大都會區第三種子，實力同樣不容小覷。

飛人上季防守戰力低迷，主力防守後衛哥斯帝斯貝爾(Shayne Gostisbehere)效率值是慘不忍睹的-20，新秀門將哈特(Carter Hart)場均失球也高達2.83，團隊防守效率聯盟倒數第三。哈特經過一季的琢磨後，本季場均失球進步至2.54，優質先發率也成長至0.576(上季0.467)，從首都交易來的老將尼斯卡寧(Matt Niskanen)也穩定藍線的防守基調，團隊防守效率已進步至聯盟第11。飛人如果能維持穩定的防守動能，本季有望重返季後賽舞台。

遊騎兵曾在2010至2017年間連續7季闖進季後賽，但前場四大金剛在2017年陸續離隊後，進攻戰力大幅衰退，過去兩季團隊場均進球都在2.80以下。季前遊騎兵重金網羅明星左翼帕納林(Artemi Panarin)，其49助攻、30進球的全能身手成功活絡遊騎兵攻勢，團隊場均進球3.29較上季進步0.59之多。門將是遊騎兵戰力較弱的一環，喬吉夫(Alexandar Georgiev)與蘭奎斯特(Henrik Lundqvist)場均失球都將近3球。球團1月從發展聯盟拉上謝特斯金(Igor Shestyorkin)，其出賽9場高達6場優質先發的優異表現，讓遊騎兵終於找到門將的解答。

雙方攻擊戰力伯仲之間，帕納林場上的牽制力往往讓對手顧此失彼，飛人陣中雖然沒有像帕納林般突出的球員，但前場攻擊點平均，同樣令對手頭痛。遊騎兵過往居於下風的防守，在謝特斯金嶄露頭角後也漸入佳境，而飛人門將哈特作客場均失球高達3.88，與在主場的1.64相去甚遠，將會是此役飛人的不安定因素。因此攻守近況相對穩定的遊騎兵是較值得投資的選項，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時電子報)