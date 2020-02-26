專訪法醫劉良：新冠肺炎逝者屍檢病理結束很快揭曉

首例新冠肺炎逝者遺體解剖已在2月16日凌晨完成，解剖結果將於近日公布。負責此次解剖病理專家劉良表示，病逝者遺體解剖對疾病的病理研究有很重要作用，可藉此了解病毒傳播途徑、損傷何種器官，如此也才能研究如何用藥，以及如何更有效地進行防護。

《央視新聞》在解剖結果即將公布前，專訪了負責解剖工作竹的華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良，首次披露了新冠肺炎第一次病理解剖的過程與功用，以及如何影響疫情防控與治療。

劉良說，負責解剖的團隊已經獲得9例逝者的病理樣本，解剖的目的是要搞清楚這個病毒傷害了病人的什麼地方，一般叫「靶器官」。要探討病毒的傳播途徑，還要針對這個地方研究用藥。此外，還要弄明白這個病毒是通過什麼機制讓肺受到損傷的。如果準確找到機制，就可以針對性地採取保護性措施。如果沒有解剖的話，基本上就搞不清楚對手，搞不清楚它打擊你的方向。

不過在1月22日獲得遺體後，卻到2月16日才進行解剖，劉良表示，這是因為目前只有負壓實驗室，沒有負壓解剖室。倫理方面還要徵求死者家屬同意，所以難度很大。在這個過程中心裡很急，因為不斷有人死去，如果早一天知道病變，對臨床治療是非常有價值的。後來到15日下午才有家屬同意捐獻親人遺體進行解剖，武漢金銀潭醫院也同意將一間負壓小手術室改造為解剖間。

劉良表示，解剖跟臨床醫生一樣，要做各種防護，當然防護級別要更高。戴三層手套、兩層口罩、帽子戴兩層或者三層，護目鏡加防護屏。服裝的規格也很高，密封性特別好，不透風不透氣。

劉良特別指出，解剖前集體給遺體鞠躬，時間特別長。對這位逝者非常尊敬，發自內心非常感謝他們，他們是大愛。平時做一例解剖手術需要一個小時左右，而第一例新冠肺炎患者遺體解剖卻持續了將近3個小時。獲得的新冠肺炎病理已送檢，有望尋找到新冠肺炎的致病性、致死性病理，給未來臨床治療危重症患者提供依據。

24日早上鐘南山院士還來電關切，劉良說，前線的醫生就等這個結果了，否則不知道治療到底怎麼辦，治療效果怎麼評估。現在趕快抓緊時間，到24日其實已經開始有初步結果，但還要內部再討論形成共識，近幾天就會發表。

(中時電子報)