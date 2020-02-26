108學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽下周末登場，26日舉辦賽前記者會，教育部體育署署長高俊雄出席力挺，並表示因為新冠肺炎疫情尚未趨緩，仍比照8強賽階段不開放一般觀眾進場，不過由於有總決賽球員牽家長進場的儀式，各隊進場隊職員人數從8強賽的30人放寬到50人。

(中時 )