HBL總決賽仍不開放觀眾 球員家長可陪進場 18:572020/02/26 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 體育署長高俊雄（見圖）26日在決賽記者會後表示，由於新冠肺炎疫情仍未趨緩，獲得教育部同意，4強決賽將維持關門舉行。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 108學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽下周末登場，26日舉辦賽前記者會，教育部體育署署長高俊雄出席力挺，並表示因為新冠肺炎疫情尚未趨緩，仍比照8強賽階段不開放一般觀眾進場，不過由於有總決賽球員牽家長進場的儀式，各隊進場隊職員人數從8強賽的30人放寬到50人。 (中時 ) #進場 #總決賽 #球員 #家長 #hbl 也許您會感興趣 推薦閱讀 惠宇北屯機捷新案今年進場預約賞屋逾700組 11:142020/02/22 財經 金鵰微電影展 中信抱10項大獎 04:102020/02/24 藝文副刊 《商情》避險買盤進場，激勵上周五紐約期金漲近1.8％ 10:002020/02/24 財經 內外交迫 抗日慘劇重演 04:102020/02/25 運動天地 北市第一大校防疫大作戰 務求滴水不漏 08:462020/02/25 生活 《商情》買盤進場，激勵周一紐約期金漲1.7％ 10:002020/02/25 財經 防疫照顧假及津貼未入法 國民黨：為德不卒 17:032020/02/25 政治 神秘大戶再進場掃樓！「華固天鑄」貴客豪砸6.5億元買樓 16:092020/02/26 財經 HBL》總決賽仍不開放觀眾 球員家長可陪進場 16:152020/02/26 體育 竹縣教育處長人事案惹議 家長籲：回歸教學 18:172020/02/26 生活 體育熱門新聞 單打一輪遊 謝淑薇：剩退休金功能 - 體育 MLB》林子偉勝利打點 守二三游都敲安 - 體育 UBA》中洲「洋將」班霸、白薩攜手 曾柏喻難破魔咒 - 體育 UBA》台師大有大鎖 封印政大新人王熱門 - 體育 《時來運轉》運彩報報－MLB春訓開打！奪冠10傑有籤詩 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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