立委陳明文、嘉義縣府26日邀請茶葉改良場、林務局嘉義林管處、山區各農會及茶農到梅山鄉太和村樟樹湖現勘未來南部茶葉改良場分場設址場地。（張亦惠攝）

立委陳明文、嘉義縣府26日邀請茶葉改良場、林務局嘉義林管處、山區各農會及茶農到梅山鄉太和村樟樹湖現勘未來南部茶葉改良場分場設址場地，未來若建成，是全台海拔最高的茶改場分場，將成為台灣高海拔茶葉、咖啡育苗及田間管理研究的重要場域。

農委會茶改場本場在桃園市，另有魚池分場、文山分場、台東分場、凍頂工作站，阿里山茶區是全台高山茶大本營，立委陳明文競選連任時爭取茶改場在嘉義設分場，目前預計在梅山太和村樟樹湖，該處海拔約1500公尺，位於大阿里山茶區中心點，到石棹、奮起湖等茶區皆相當方便。

茶改場場長蘇宗振表示，台灣目前沒有高海拔的茶改場，未來主要做為茶葉、咖啡及其他飲料作物的育種及田間管理試驗場域，發揮高海拔飲料作物的優勢，創造與其他國家不同的獨特性，並擴大推廣及研究成果。

縣長翁章梁表示，茶葉是嘉義縣重要的經濟作物，若茶改場能在嘉義縣設分場，對未來的茶、咖啡產業有很大的幫助，並建議未來茶改場能有部分空間作為觀光規畫，讓遊客能更了解茶葉、咖啡等作物。

陳明文也指出，爭取在梅山鄉太和村設立茶業改良分場，是因嘉義縣茶園種植面積是全國第二，咖啡種植面積也越來越高，希望透過茶改場的設立，讓在地農民獲得實質幫助。

嘉義林管處祕書鄭鈞謄說，因目前選定的兩塊地皆為奮起湖185林班地範圍，現勘後將由茶改場決定基地及所需面積，清查是否有人租用及後續補償事宜，再由林務局將土地撥用給茶改場。

(中時 )