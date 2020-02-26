嘉義縣消防局26日下午4點多獲報，在朴子市一處住宅的騎樓下，有名42歲的婦女使用電土催熟水果，但疑似操作不慎，而引爆受傷，消防救護人員抵達後，趕緊將傷者送往嘉義長庚醫院救治。

消防人員表示，受傷的婦女意識清楚，但肢體多處燒傷，婦人疑似不熟悉操作方式，才引起爆炸。

據了解，利用電土催熟水果的方式，現在已較不普遍，由於電土加水時，若沒有掌握好溫度，可能引爆、引來火勢，故大部分的水果行會使用食用酒精催熟，也相對較安全。

(中時 )