嘉縣婦用電土催熟水果 疑操作不慎引爆受傷 18:352020/02/26 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朴子市今日一名婦女用電土催熟水果，疑操作不慎引發爆炸。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局26日下午4點多獲報，在朴子市一處住宅的騎樓下，有名42歲的婦女使用電土催熟水果，但疑似操作不慎，而引爆受傷，消防救護人員抵達後，趕緊將傷者送往嘉義長庚醫院救治。 消防人員表示，受傷的婦女意識清楚，但肢體多處燒傷，婦人疑似不熟悉操作方式，才引起爆炸。 據了解，利用電土催熟水果的方式，現在已較不普遍，由於電土加水時，若沒有掌握好溫度，可能引爆、引來火勢，故大部分的水果行會使用食用酒精催熟，也相對較安全。 (中時 ) #水果 #操作 #受傷 #婦女 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 院內感染風險解除 北部婦人134名接觸者均陰性 10:332020/02/22 生活 截至22日上午 我國未新增確診案例 11:152020/02/22 生活 苑裡水坡里垃圾場傳火警 冒濃煙大火 15:012020/02/22 社會 送醫篩檢如履薄冰 保密到家 04:102020/02/23 國際大事 得來速良心水果 疫情影響來客反增 04:102020/02/24 地方新聞 金門碼頭機車「翹孤輪」暴衝 3人受傷送醫 11:112020/02/24 社會 75歲阿嬤看「血脈賁張」猛男秀 下一秒鋼管突斷裂慘爆 18:352020/02/25 國際 消防救護人員外科口罩 消防署統一申請配發 18:592020/02/25 社會 響應婦女節 3月大咖女星坐鎮HBO、Warner TV推新片 15:222020/02/26 娛樂 消防車開箱大解密 扎根消防知識與觀念 17:272020/02/26 生活 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 2線3航警遭陸女色誘 重判17年半 - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。