過去進駐率偏低的宜蘭科學園區，在1月開放低汙染產業量產環評過關後，廠商進駐意願大增，已有六家廠商新駐或擴廠，土地出租率已從9％預提升至45％，竹科管理局與宜蘭縣政府26日舉辦「2020數位啟航、科技飛翔」宜蘭科學園區招商說明會，吸引超過200位廠商到場。

宜蘭園區籌設多年，啟動招商近十年來進駐率一直偏低，不過今年1月量產環評過關後，已有六家廠商承租園區土地，包括生技、光電元件、精密機械等廠商，還有多加潛在廠商表達進駐意願，土地出租率可望提升至60％，本周科技部也核定，佛光大學投資7億進駐宜科設立創新育成中心，是竹科第一家租地自建的育成中心，也會攝影棚、會議中心、育成中心等，是宜科招商多年來的重大突破，也會大幅提高宜科各項機能。

26日招商說明會上廠商對於申請進駐宜蘭科學園區的流程、水電需求、人才供給等極感興趣。竹科管理局王永壯局長表示，至今年1月，宜科園區總計核准29家廠商進駐，標準廠房出租率達93％，預定土地出租率超過45％，目前仍有多家廠商申請進駐中。為滿足廠房需求殷切，去年10月動土興建第二期標準廠房，可提供41個廠房單元，預計明年7月完工。

科技部次長許有進表示，宜科的產業特性與環境，適合作為AI應用、智慧交通、智慧醫療、科技文化創意等新興技術領域的實證場域，在不增加環評承諾污染總量條件下，1月通過宜科環評，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

(工商 )