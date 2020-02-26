新型冠狀病毒引起的新冠肺炎在全球掀起嚴重疫情，造成數千人失去性命、數萬個家庭破碎或被迫分隔兩地，TVBS邀集各頻道旗下主播詹怡宜、方念華、莊開文、夏嘉璐、謝向榮、鄭凱云、葉佳容；主持人藍心湄、梁赫群、陳鳳馨、莎莎、蘇宗怡、曾子余；藝人黃子佼、演員梁舒涵、羅平、楊晴及網紅江坤俊、雷議宗、MAX，自發性共同集氣，拍攝短片為全球加油打氣。

方念華認為防疫召喚人性善良的力量。（TVBS提供）

民眾搶排口罩和搶購酒精的情況天天上演，「數百年來，打敗人類的從來不是病毒，而是恐慌。」TVBS國民大會主持人陳鳳馨感概地說。TVBS主播暨《TVBS看板人物》主持人方念華認為：「防疫召喚人性善良的力量，每個人從大我利益出發，做到公民本分，配合台灣中央防疫指揮，就是守護家園，也就是守護家人，守護自己。」

黃子佼為全球華人加油打氣。（TVBS提供）

藝人黃子佼也加入影片拍攝計畫，要在抗疫時的艱難時刻，為全球華人加油打氣，呼籲大家「不要轉發來路不明的假消息，更要向疾管署和醫護人員致敬，表達感謝之意。」藍心湄也深有同感說：「多留一個口罩給醫護人員，就多一位保護我們的人！」將有限的醫療資源也請留給真正有需要的醫護人員和患者。

藍心湄呼籲多留一個口罩給醫護人員。（TVBS提供）

(中時 )