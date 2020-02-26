桃機每日出入境旅客數已跌破4萬人次，許多班機被迫取消，機場顯得相當冷清。（范揚光攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，嚴重衝擊桃園機場營運，旅客量從農曆年後一路下殺，26日更跌破4萬人次，相較於去年平均每日13萬3千人次，旅客量僅剩3成左右。

機場公司統計，去年旅運量突破4600萬人次，單日最高運量曾超過16萬人次，雙雙創下歷史紀錄；原本業界紛紛看好今年旅客數將再創新高，不料新冠肺炎疫情爆發後，國際航班大幅縮水，就連國籍航空倚賴甚深的兩岸及日韓航班，都已經「砍到見骨」，業者無不咬牙苦撐；據了解，今年初每日航班平均都有7百多架次，而26日僅有459架次，只剩6成航班。

以熱門的韓國航線為例，原本26日有48架次韓國航班，結果大砍30架次，僅剩18架次；由於韓國疫情近乎失控，中央流行疫情指揮中心日前將韓國旅遊疫情建議至第3級，且27日零時後自韓返台者，更須居家檢疫14日，因此目前滯韓的19個旅行團，旅行社也設法在「大限」前，安排團員回國。

(中時 )